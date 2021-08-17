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Ahmet Hakan: Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?

Hakan, "Uçağa tutunup yere çakılanlara bakarken çektiğim beş sancı" başlıklı bir yazı kaleme aldı

17 Ağustos 2021 08:34

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganların havaalanındaki kaçma görüntüleriyle ilgili olarak, "5 sancı yaşadığını" söyledi. 

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Sancı bir: Görüntüleri izliyorum. Bir Amerikan kargo uçağı, hayli kibirli ve egoist bir şekilde Afganistan’ı terk etmek için havalanacakken... Yüzlerce Afgan, uçağa yapışmak için birbirlerini eziyor. Allah kimseyi, böyle aşağılanmış bir pozisyona, böyle bir zillete düşürmesin!

Sancı iki: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?

Sancı üç: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.

Sancı dört: 40 yıldır savaşın içinde yaşayan ve belki de bu yüzden kendi ortaçağını yaşayan bir ülke Afganistan... Süper güçlerin oyun sahası yani. 40 yıldır böyleydi. Yapılan analizlerden öyle anlaşılıyor ki... 40 yıl daha süper güçlerin oyun sahası olacak. Yıkılsın bu kara düzen.

Sancı beş: 'O kadar da ilkel olmayacağız, o kadar da vahşilik yapmayacağız' diye güvence verip duruyor Taliban. Ama verdiği bu güvencelere rağmen, insanlar Amerikan uçağının kanadına tutunup kaçmak istiyor. Emin değiller yani Taliban’dan... 'Emin' diye bilinmiyor yani Taliban."

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