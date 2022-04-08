Ahmet Hakan: Bari zam konusunda bölünmeyeydik ey halkım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, halkın iktidar ve belediyelerin yaptığı zamlar konusunda ikiye bölündüğünü savundu.

Hakan yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet diyor ki: 'Akaryakıta küresel çapta inanılmaz zam geldiği için zam yapıyoruz.' Belediye diyor ki: 'Hükümet akaryakıta zam yaptığı için zam yapıyoruz.' İkiye bölünmüş ülkemde... Bu açıklamaların yansıması şöyle oluyor: Bir taraf... Hükümetin zam gerekçesini büyük bir anlayışla karşılarken... Belediyenin zam gerekçesine dudak büküyor. Bir taraf ise... Belediyenin zam gerekçesini büyük bir anlayışla karşılarken... Hükümetin zam gerekçesine dudak büküyor. Sonuçta... İki taraf da kendi tarafının zammını savunuyor. İki taraf da karşı tarafın zammını insafsız buluyor. İki taraf da kendi tarafının zammını eleştirene had bildiriyor. Bari zam konusunda bölünmeyeydik ey halkım."

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