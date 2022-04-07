Ahmet Hakan'dan iktidara: Bıraksana kardeşim İmamoğlu yapsın zammını, vatandaş da zammın sadece hükûmetten gelmediğini görsün

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul'da dün yapılan ulaşım zammına ilişkin olarak, iktidar temsilcilerinin şu ana kadar zammı kabul etmemelerini eleştirdi.

Hakan, bugünkü yazısının "İmamoğlu nihayet zam yapabildi" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammı yapacaktı. UKOME’deki hükûmet temsilcileri, bu zamma engel olmuştu. İmamoğlu da 'Bana zam yaptırmıyorlar' diye şikâyet üstüne şikâyet ediyordu. Nihayet zam konusunda İmamoğlu’na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40’a izin verilmiş.

Hükûmetin bu taktiğini anlamam mümkün değil. Sen hükûmet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu’na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, 'zam yapmayan başkan' durumuna geliyor. Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükûmetten değil belediyeden de geldiğini görsün."

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