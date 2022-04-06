İstanbul'da toplu ulaşıma zam; taksi, dolmuş ve servis ücretlerine de zam geldi

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım zammı konusunda uzlaşıldı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Toplu ulaşıma gelen zamla birlikte, taksi, dolmuş ve servis ücretlerine de zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe taksi ücreti 28 TL oldu.

Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Aylın. tam abonman 602 liraya yükseldi

Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükselirken, aylık abonman 109 lira oldu.

Marmaray'a da zam geldi

Ulaşım zammıyla birlikte Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'a da zam geldi.

Marmaray'da yeni zamlı fiyatlar şöyle oldu:

- Tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı.

- Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.

- Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı.