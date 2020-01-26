Ahmet Hakan: Banka hesap numarasını burnumuza dayayan Kızılay, bir dur be kardeşim…

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Elazığ’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından para yardımı toplamaya başlayan Kızılay’a bugünkü köşesinden tepki gösterdi.

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Hakan, “Daha ne olduğunu bilmeden depremzedelere yardım diyerek banka hesap numarasını burnumuza dayayan Kızılay... Bi dur be kardeşim” düşüncesini dile getirdi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından Twitter hesabı üzerinden yurttaşlardan para talep etmesi tepkilere neden oldu. Kınık, paylaşımında "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kızılay destekleriniz için 'Deprem' yazın 2868’e SMS yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" ifadelerini kullandı. Kınık, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.