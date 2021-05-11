Ahmet Hakan: Babacan’ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2018 seçimlerinde, 11. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'e muhalefetten ortak adaylık için teklif gittiğini ve kendisinin de masada olduğunu açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

Babacan'ın "2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı" sözlerini hatırlatarak, "Hahahaha! Tam bir sallama bu. Hem de bayağı bir dayanaksız sallama. Madem sallamak serbest... Ben de sallayayım: Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı... Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı" dedi.

Hakan, "Benim sallamamın, Ali Babacan’ın sallamasından tek farkı şudur: Benimki dayanaklı bir sallama! Akla, fikre, izana, matematiğe, istatistiğe, seçmen nabzına dayanan bir sallama. Alın size geleceğe dair dayanaklı bir kişisel sallama daha: Eğer 2023 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarırsa... Recep Tayyip Erdoğan yanlıları şimdiden bayram edebilir" görüşünü dile getirdi.

Hakan, Babacan'ın o dönemde AKP milletvekili olduğunu hatırlatarak, "Bir yandan... AK Parti içinde kalıp Erdoğan’ın adaylığı için imza vermiş. Bir yandan da... Muhalefetin Abdullah Gül’ü aday göstermesi için çabalamış. AK Parti’den kopup ayrılanlara 'hain, ihanet etti' falan denmez. Ama Ali Babacan’ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez" görüşünü dile getirdi.

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