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Ahmet Hakan, Aziz Yıldırım'ı Tayyip Erdoğan'a benzetti

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe Başkanı arasında ortak olduğunu düşündüğü özellikleri yazdı

23 Ekim 2016 15:02

Bazı taraftarların istifasını istediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a benzeten  Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 19 madde saydı. "Bilin bakalım, şu on dokuz özelliğiyle Aziz Yıldırım kime benziyor?" diye soran Ahmet Hakan'ın saydığı maddeler arasında "Liderlik vasfı da var, karizması da", "Seveni çok seviyor, nefret edeni çok nefret ediyor", "Otoritesinin tartışılmasından hiç hazzetmiyor" da yer alıyor.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

BİR: Liderlik vasfı da var, karizması da.

*

 

- İKİ: Proaktif bir stili izliyor.

 

*

 

- ÜÇ: “Şerefsiz” falan diyerek meydan okumaya yatkın.

 

*

 

- DÖRT: Feci inatçı.

 

*

 

- BEŞ: Asla vazgeçmiyor.

 

*

 

- ALTI: Hiç geri adımı yok.

 

*

 

- YEDİ: Fikir değiştiriyor ama değiştirmemiş gibi yapmasını iyi beceriyor.

 

*

 

- SEKİZ: Seveni çok seviyor, nefret edeni çok nefret ediyor.

 

*

 

- DOKUZ: Aynı anda sekiz cephede birden savaşabiliyor.

 

*

 

- ON: Öfkesi meşhur.

 

*

 

- ON BİR: Belli belirsiz de olsa bir vefası var.

 

*

 

- ON İKİ: Otoritesinin tartışılmasından hiç hazzetmiyor.

 

*

 

- ON ÜÇ: Alternatifi yok.

 

*

 

- ON DÖRT: Kutuplaşmadan hep kazançlı çıkıyor.

 

*

 

- ON BEŞ: En başarısız olduğu anda bile kendini güçlü hissedebiliyor.

 

*

 

- ON ALTI: Hiç söylenmemesi gereken şeyleri söylüyor ve kaybetmiyor.

 

*

 

- ON YEDİ: Hep yanında olan bir ekibi var.

 

*

 

- ON SEKİZ: Doğal, samimi ve hakiki...

 

*

 

- ON DOKUZ: Ajitasyon yapmasını iyi biliyor.

 

Hürriyet'te yayımlanan yazıyı okumak için tıklayın

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