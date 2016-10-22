Alınan kötü sonuçlardan sonra taraftarın istifaya davet ettiği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3-5 şerefsiz beni kulüpten gönderemez" sözleriyle yanıt verdi

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"İngiltere'de bağıranlar, Almanya'dan gelen ve daha önce bilet vermediğim insanlar. İstersem biletlerini keserim.

Her başarısız sonuç sonrası medyada 'istifa etsinler' haberi çıkıyor. Sokaktaki 3 tane şerefsiz ve ahlaksız beni kulüpten gönderemez. Beni Yargıtay kararı sonrası buradaki üyeler gönderebilir. Yargıtay'dan her karar çıkabilir, ben tedirginim. Bu karar Fenerbahçe için maddi ve manevi anlamda önemlidir.

2-3 TV her gece yayın yapıyor, sadece bizim için değil, diğer kulüpler için de. Bizlere hakaret ediyorlar.

"Yanıma gelince köpek gibi korkuyorlar, köpek!"

Bana diyorlar ki aday olma Cumhurbaşkanına aday olma diyebilir misin? TV'de içiyor bana konuşuyor. Bak bundan sonra sizi sokağa çıkarmam. Bizim üzerimizden para kazanıyorlar. Masanın altında viskiyi götürüyor. Ama benim yanıma gelince köpek gibi korkuyorlar köpek! Ali Şen bey benim Onursal Başkanlıkla ilgim yok. Ben kulübe kapıcı da olurum. Öyle şeylerde gözüm yok.

"Geldiğim gün kulübün arazisi yoktu"

Ben 18 yıldır bu takımın başındayım. 6 şampiyonluk yaşadık. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar 13-14 yıl şampiyon olamadı. Fenerbahçe en az 3 yılda bir şampiyon oluyor. Geldiğim gün bu kulübün bir metrekare arazisi yoktu. 500 dönüm arazi aldım bu kulübe. Yargıtay kararı sonrası size karşı yüzüm varsa aday olurum. Kim varsa aday olsun. Benim hayatım Fenerbahçe."