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Spor

Ali Şen: Gönlümüzdeki başkan Ali Koç

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Aziz Yıldırım'ın görevi beklemesi gerektiğini söyledi

21 Ekim 2016 16:15

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli taraftarların istifaya davet ettiği Aziz Yıldırım'ın görevinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe taraftarı ve bütün camia, bir kişinin gelip göreve talip olmasını, 'Ben buradayım, merak etmeyin.' demesini bekliyor. Herkesin ve bizim gönlümüzdeki isim Ali Koç'tur." diye konuştu. 

Şen, yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın 18 yıllık  kulüp başkanlığı döneminin en sıkıntılı günlerini geçirdiğini vurgulayarak,  "Fenerbahçe'de kavga ortamının bitmesi gerekiyor." dedi.
 
Başkanlık görevi için kulübün eski yöneticisi Ali Koç'u işaret eden Şen, şunları kaydetti: "Kavgadan kimseye hayır gelmedi. Aziz Yıldırım ve yönetiminin çoğunu tanıyorum. Genç jenerasyon çok iyi Fenerbahçeli, bilgili, kültürlü, tanıdıklarım  bu kulübü çok iyi yöneteceklerdir. Bu insanların Fenerbahçelilik arzularını  kırmamak lazım. Bu yüzden Aziz Yıldırım'a görev düşüyor. Fenerbahçe Kulübü  Başkanı, taraftarlarının karşısında onları incitecek demeç ve görüş vermesin.
Aziz Yıldırım, 18  yıllık süreçteki en zor dönemini yaşıyor. Sezon başında da böyle olacağını anlatmıştım. Tribünler de Aziz Yıldırım'dan koptu. Fenerbahçe taraftarı ve bütün camia, bir kişinin gelip göreve talip olmasını, 'Ben buradayım, merak etmeyin.'  demesini bekliyor. Herkesin ve bizim gönlümüzdeki isim Ali Koç'tur."
 
Kulüpte olağanüstü genel kurul yapılması gerektiğini savunan Şen, Aziz  Yıldırım ve Ali Koç'un aynı anda başkan adayı çıkmasının yanlış olacağını  aktardı.

 

"Aziz Yıldırım 'onursal başkan' olsun"

 

Ali Şen, Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübüne yaptığı hizmetleri kimsenin  unutmaması gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı.

 "Fenerbahçe Kulübü'nde kavganın, gürültünün, olmaması gerekir. Bu  krizlerin atlatılması, Fenerbahçelilerin el ele vermesi gerekir. Tribünlerin  'Aziz Yıldırım istifa' demesi Aziz Yıldırım için ağır gelir. Bunu taraftarlar da  yapmasın ama Aziz Yıldırım da taraftarı provoke etmesin. Aziz Yıldırım,  taraftarın gönlünde olan Ali Koç'la kongrede yan yana gelsin. Ali Koç başkan  seçildikten sonra da Aziz Yıldırım yanında olsun. Bütün tribünler bu tabloyu  alkışlar. Tüzüğe bir madde de ekleriz ve kulüpte olmayan onursal başkanlık  sıfatını da Aziz Yıldırım'a veririz. Yaptığı hizmeti taraftarlar ve tarih  unutmaz. Bütün Fenerbahçelilerin kalbinde Aziz Yıldırım'ın yerinin devam etmesini  isteyen bir Fenerbahçeli olarak, kavgasız gürültüsüz bu iş halledilmeli."

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