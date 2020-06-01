Ahmet Hakan: Azılı Hürriyet düşmanlarına acı bir haberim var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin basılı yayına son verileceğine ilişkin iddiaları köşesine de taşıdı. Sosyal medya hesabından haberi yalanlayan Hakan köşesinde, "Bu azılı Hürriyet düşmanlarına acı bir haberim var: Hürriyet asla vazgeçmeyecek, Hürriyet hep büyüyecek, Hürriyet hep sağduyunun sesi olacak, Hürriyet hep her tarafa seslenmeye devam edecek." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Hürriyet, pandemi döneminde şu üç şeyi başardı: Bir: Salgına karşı yeni bir çalışma modeline çok hızlı geçmesini başardı. İki: Sokağa çıkma yasaklarının olumsuz etkisine rağmen tirajını arttırmayı başardı. Üç: Salgın sürecinden etkisini arttırarak ve güçlenerek çıkmayı başardı. Şu anda hem kâğıtta hem de dijitalde sektörün öncüsüdür Hürriyet. Hürriyet’in öncülüğünden rahatsız olanlar da bu süreçte hiç boş durmadılar." görüşünü savundu.

Hakan, "Önce 'Hürriyet düşsün, Hürriyet bitsin, Hürriyet tükensin' diye beklentiye girdiler. Sonuç? Avuçlarını yaladılar. Ardından... Tamamen yıpratmaya dayalı bin türlü kampanyaya başvurdular. Sonuç? Yine avuçlarını yaladılar. Baktılar ki Hürriyet’le mertçe, şereflice, delikanlıca mücadele edemiyorlar. En son çare olarak... Kalleşçe yalanlara, palavralara, uydurmalara başvurmaya başladılar. Hürriyet kâğıttan vazgeçecekmiş... Hürriyet küçülecekmiş... Hürriyet şöyle olacakmış... Hürriyet böyle olacakmış... Bu azılı Hürriyet düşmanlarına acı bir haberim var: Hürriyet asla vazgeçmeyecek, Hürriyet hep büyüyecek, Hürriyet hep sağduyunun sesi olacak, Hürriyet hep her tarafa seslenmeye devam edecek. Size de hep avucunuzu yalamak düşecek." ifadesini kullandı.

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