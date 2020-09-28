Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Azerbaycan’ın başına gelen her şey, sanki benim başıma gelmiş gibi hissediyorum, mazlum Azerbaycan’ın yanındayım" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden. Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende. Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım. Ve şunu fark ettim: Kelimelerimiz aynı... Beslendiğimiz kültürel kaynaklar aynı...Türkülerimiz aynı... Ulularımız aynı... Tepkilerimiz aynı... Hatta ve hatta mazlumluğumuz bile aynı... Irksal bir aidiyet yakınlığı değildi benimki. Daha çok kültürel bir yakınlıktı. 'Bu kadar olur' deyip durdum tüm yolculuk boyunca..." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"O gün bugündür Azerbaycan’ın başına gelen her şey, sanki benim başıma gelmiş gibi hissediyorum. Ve şu son olayda da mazlum Azerbaycan halkı ne hissediyorsa aynısını hissediyorum. Ne bir eksik ne bir fazla."

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