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Dünya

Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!

Cephe hattında sıkı yönetim ilan edildi

27 Eylül 2020 17:13

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hâli ilan edilmesine karar verildiğini açıklarken, cephe bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin tüm bölgelerinde 28 Eylül 00.00’dan itibaren savaş halinin ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Sokağa çıkma yasağının ilanı görevini ise Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üstlendi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

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NATO: Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" ifadesini kullandı.

Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai, "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti.

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