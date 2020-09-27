Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hâli ilan edilmesine karar verildiğini açıklarken, cephe bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin tüm bölgelerinde 28 Eylül 00.00’dan itibaren savaş halinin ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Sokağa çıkma yasağının ilanı görevini ise Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üstlendi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.