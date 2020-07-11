Ahmet Hakan: Ayasofya kararı CHP’yi etkilemez ama Saadet/Babacan/Davutoğlu’nun havasını söndürür

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın AKP'ye "ne sağlayıp, ne sağlamayacağını" yazdı. "Oy getirmez ama bayağı bir moral getirir" diyen Hakan, "CHP’yi etkilemez ama Saadet/Babacan/Davutoğlu’nun havasını söndürür" dedi.

Hakan şunları kaydetti:

Oy getirmez ama bayağı bir moral getirir.

- Yeni kitlesel kazanımlar sağlamaz ama mevcut kitleyi perçinler.

- Geleceğe götürmez ama geçmişle çok sağlam bir bağ kurdurur.

- Z kuşağını pek etkilemez ama A kuşağını, B kuşağını bayağı bir heyecanlandırır.

- Yeni bir atılım duygusu oluşturmaz ama muhafazakâr özlemi giderir.

- CHP’yi etkilemez ama Saadet/Babacan/Davutoğlu’nun havasını söndürür.

- Çok büyük bir meydan okuma olmaz ama bir özgüven aşılar.

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