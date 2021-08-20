Ahmet Hakan: Atatürk demeyen tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in konuşmasında geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyeceğini yazdı.

Hakan yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor. Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor. Etiyopya Başbakanı, konuşmasında 'Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...' diye bir cümle kuruyor. Fakat o da ne! Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç. Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir. Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok. Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş" ifadesini kullandı.

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