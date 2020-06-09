Ahmet Hakan: Asker casusluk iddiasının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Böyle bir iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Askeri casusluk' iddiası, çok ama çok ciddi bir iddia vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok! İşte tam da bu nedenle böyle bir iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart... Hangi askeri belge, nereden temin edilmiş? Belgeler hangi düşman kuvvetlere verilmiş? Hepsinin tek tek ortaya konması ve bütün kuşkuların ortadan kaldırılması gerekir." görüşünü savundu.

Hakan, "İki gazeteciyle ilgili olarak polis ve savcılığın yürüteceği soruşturmaları ve süreci hep bu açıdan takip edeceğim. Bakalım dört günlük gözaltı süresinden nasıl bir sonuç çıkacak?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı

TIKLAYIN | Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

TIKLAYIN | Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel 4 ay boyunca dinlenmiş