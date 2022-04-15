Ahmet Hakan: Asabımızı bozan birkaç tekil olay üzerinden bütün sığınmacılarla ilgili genelleme yapmamalıyız

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde bazı sığınmacılarla ilgili taciz olaylarını hatırlatarak, birkaç tekil olayın tüm sığınmacılara mal edilemeyeceğini, sakin kalmak gerektiğini söyledi.

Hakan, "Canımız sıkılsa da sakin olmalıyız" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada sürekli aynı haberler dönüp duruyor. Mesela şöyle haberler: Birkaç Pakistanlının, Türk kadınlarının görüntülerini çekip paylaşması... Birkaç Afgan’ın, garson kızımıza yiyecek gibi bakması... Bir Suriyeli esnafın, delirmiş gibi hepimize meydan okuması... Bu olaylar karşısında haklı olarak...

Hepimizin asabı bozuluyor, hepimiz öfkeyle doluyoruz, hepimizin canı sıkılıyor. Ama sakin olmalıyız. Sakin olurken de birbirimize sürekli olarak şunları telkin etmeliyiz: Birkaç tekil olay üzerinden bütün sığınmacılarla ilgili genelleme yapma. Yangına körükle gitme. Adaba uymayan sığınmacıların anında sınır dışı edildiklerini unutma. Altındağ olaylarını hatırla. Dikkat et. Aniden patlayan galeyan hallerinin tarihte hangi utanç verici olaylara yol açtığını sürekli aklında tut. Sorumlu davran. Kışkırtıcılardan uzak dur. Asabımız bozulsa da... Öfkeyle dolsak da... Canımız sıkılsa da... Etrafımıza sürekli bunları telkin etmeliyiz."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Ahmet Hakan: Size bir şey söyleyeyim mi, adaba uymayan sığınmacıyı anında postalamak, harika bir uygulama!