Ahmet Hakan: Size bir şey söyleyeyim mi, adaba uymayan sığınmacıyı anında postalamak, harika bir uygulama!

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Bağcılar'da Suriyeli bir esnafın dükkânının trafiği tıkayarak, insanları tehdit ettiğini belirterek, "Hemen derdest edip gözaltına almışlar bunu. Ve sonra da... Türkiye topraklarının dışına postalanmasına karar verilmiş. Misafirlik adabına uymayan Suriyeliler, bir süredir bu şekilde cezalandırılıyorlar" diye yazdı.

Adaba uymayan sığınmacıyı göndermenin "harika bir uygulama" olduğunu savunan Hakan, "Hem hadsize had bildirildi diye insanın her yanını çocuksu bir neşe kaplıyor hem de ağzını doldura doldura “çok adil bir ceza” denilebiliyor.." ifadelerini kullandı.

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