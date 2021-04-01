Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Artan Korona tehlikesi göz önünde bulundurularak teravihin evde kılınması öngörülse daha iyi olmaz mıydı?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Halkımız iftarlara çok önem verir. Lokantalar dolar taşar iftarlarda. Huzurlu, büyülü bir atmosfer oluşur. Buna rağmen bu Ramazan’da dışarıda iftar yapamayacağız. Neden? Çünkü vaka sayılarında neredeyse birinci olduk. Vaka sayıları düşmüyor, artıyor. Tehlike nedeniyle lokantalarda iftar yapamayacağız, toplu iftar davetleri veremeyeceğiz. Peki ya teravih? Bu ramazanda teravih camilerde kılınabilecek. İyi ama teravih sünnettir. Evde de kılınsa olur. Artan korona tehlikesi göz önünde bulundurularak teravihin evde kılınması öngörülse daha iyi olmaz mıydı? Geçen yıl vaka sayısı çok daha azken teravihler evde kılınmamış mıydı?" ifadesini kullandı.