Ahmet Hakan: Amirallere açılan soruşturma demokrasinin kendisini korumasıdır

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAhmet Hakan, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriyle ilgili olarak başlatılan soruşturma hakkında "Açılan soruşturma, demokrasinin kendini korumasıdır. Muvazzaflarla ilişkileri var mı bu amirallerin? Örgütsel bir çalışma mı yapıyorlar? Antidemokratik bir iklim mi yaratmak istiyorlar? Bu soruların peşinden gidilir. Daha birkaç yıl önce askeri bir kalkışmayı bertaraf etmiş bir ülkede bu soruşturmayı yürütmek kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.

"Bu bir suni gündem değil mi?" sorusuna "Kusura bakmayın ama bunu bana değil de amirallere soracaksınız. Eğer bu bir suni gündem ise... O suni gündemi yaratanlar, amirallerin ta kendisidir" yanıt veren Hakan, "Ne yani? Bir köpürtme yok mu?" sorusunu ise, "Köpürtülecek malzemeyi verirsen... Köpürtürler. Hem verilen o köpürtme malzemesine sımsıkı sahip çıkıyorsun hem de “Köpürtüyorlar” diye ağlaşıyorsun. Bak işte bu olmaz" diye yanıtladı.

Hakan, şöyle devam etti:

"İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “altın” kelimeyi buldu: "Zevzeklik."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise buram buram eski Türkiye’yi çağrıştıran ifadeye sarıldı: "Suni gündem."

Bu iki yaklaşım biçiminden yola çıkarak, ikisi arasındaki farkları şöyle özetleyebilirim:

Akşener olayı kavramış... Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener siyasetten çakıyor. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener yeni bir şey söyleme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener bu olayın nereye gideceğinin farkında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener farklı duruş sergileme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener taban genişletme kaygısında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi."

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