Ahmet Hakan: Altındağ olayı alarm zillerini çaldırmalı 

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile önceki akşam başlayan olaylar, dün akşam saatlerinde boyutlanarak büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı. Bazı araçlar ateşe verildi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yaşananlara ilişkin olarak, "Altındağ olayı alarm zillerini çaldırmalı " değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında, "Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz? Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz. Alarm zilleri çalıyor! Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada. Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor. Tam bu noktada... Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor. Ve bunu bugün yapmak gerekiyor. Çünkü yarın çok geç olabilir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evleri taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi