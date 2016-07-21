Ahmet Hakan: AKP'li bir üst düzey yönetici, "MİT siyasilere darbe haberini yine vermedi" dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak görüştüğü AKP'li bir üst düzey yöneticinin, kendisine “MİT biz siyasilere darbe haberini vermedi ki. Yani aynı eskisi gibi. MİT yine habersiz bıraktı bizi" dediğini aktardı.

Ahmet Hakan'ın, "Fetullahçılıkla ilgili en temel soru ve cevaplar" başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Fetullahçılıkla ilgili en temel soru ve cevaplar

Neden parti kurmak yerine devlete sızdılar?

- SORU: Fetullah Gülen ahaliyi ikna etmek yerine neden eleman yetiştirip devlete sızmayı temel yöntem olarak seçti?

- CEVAP: Fetullah Gülen Hareketi’nin çıkış noktası şudur: “Devleti ele geçirirsek... Toplumu da ele geçiririz.” İşte bu nedenle ahaliyi ikna etmek için uğraşmak yerine devleti ele geçirmeye ve ajandalarındaki düzeni kurmaya çalıştılar.

- SORU: Ajandalarındaki düzen nasıl bir düzendir?

- CEVAP: Kendi dini anlayışlarına uygun bir düzen...

Sapıkça bir sabır, sapıkça bir inat, sapıkça bir gizlilik

- SORU: İyi ama iktidarda zaten dindar insanlar yok mu? Fetullah onları dindar saymıyor mu?

- CEVAP: Yalanları ve numaraları bir tarafa bırakırsak... Fetullahçılar, kendi din anlayışlarının dışında kalan dindarları her zaman küçümsemişlerdir. Onları “gerçek dindar” olarak görmemişlerdir. Dış odaklarla kurdukları diyaloglarda da “biz farklıyız” mesajını vermeye çalışmışlardır. Bu “biz farklıyız” vurgusunu o kadar abartmışlardır ki... Dışarıda tezgâhlanan her türlü hile ve planın gönüllü uygulayıcısı olmuşlardır.

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- SORU: Devletin kılcal damarlarına bu derece girmeyi nasıl başardılar?

- CEVAP: Yıllardır sadece eğitime yatırım yaptılar. Dershaneler bunun içindi. Öğretmenlere yatırım bunun içindi. Kolejler bunun içindi. Sınav sorularını çalma bunun içindi. Zeki ve fakir öğrencileri devşirmek bunun içindi. Sabırla, inatla ve hepsinden önemlisi büyük bir gizlilik içinde bunu yaptılar.

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- SORU: Bu çok büyük sabır, çok büyük gizlilik ve çok büyük bir örgütlenme becerisi gerektirmiyor mu?

- CEVAP: Evet, gerektiriyor... Gizlilik çok önemli bunlar için... Adamların dinleri imanları gizlilik... Mottoları şu: “Zafer günü gelinceye kadar kendini belli etme.” Sabır da önemli... Bir çocuğu alıyorlar, yetiştiriyorlar, devlete sokuyorlar, sonra da amaçları doğrultusunda kullanıyorlar... Bunun ne büyük bir sabır gerektirdiği ortada... Ama bütün bunlardan daha önemlisi örgütlenme becerisi... Böylesi bir amaca ulaşmak için müthiş bir örgütlenme becerisine sahip olmak şart. Kısacası bu işin üç prensibi var: BİR: Sapıkça bir sabır. İKİ: Sapıkça bir inat... ÜÇ: Sapıkça bir gizlilik..

Erdoğan tehlikeyi neden en başta fark etmedi?

- SORU: AK Parti en başta tehlikenin neden farkına varamadı?

- CEVAP: AK Parti, iktidarının en başında Fetullahçıların Kemalist rejimin gazabından korunmak ve Kemalist rejimi zapt etmek için gizli örgütlenme içinde olduğuna inanıyor ve bu nedenle mazur görüyordu... Ancak yeni bir durum vardı: Kemalist rejim bertaraf edilmiş, yerine AK Parti iktidarı gelmişti. Artık konsept değişmiş olmalıydı. Bu nedenle Fetullahçılarla ittifak yapmakta sakınca görmediler. Başta her şey iyi gidiyordu. Ancak çok geçmeden şunu fark etti AK Parti: Fetullahçılar sanki iktidarda Kemalistler varmış gibi davranmaya devam ediyordu. Numara çekiyorlardı, gizli örgütlenmelerini sürdürüyorlardı, kurumları ele geçiriyorlardı, operasyonlar çekiyorlardı... Tayyip Erdoğan bunu fark edip “Dur” dediği anda... Kavga başladı.

Gülen ABD'nin maşası mı?

- SORU: Gülen’i ABD mi kullanıyor?

- CEVAP: Gülen’e sorsanız... O ABD’yi kullanıyordur... ABD’ye sorsanız... Onlar Gülen’i kullanıyordur... Bu işler böyledir... Bir süre sonra kimin kimi kullandığı belirsizleşir.

- SORU: Daha düne kadar herkes Fetullah’ın etrafında “hocam, hocam” diye dolanıyordu. Bu nasıl oldu?

- CEVAP: Adam yargıya egemen olmuş, polise egemen olmuş... “Hocam, hocam” diye dolanmayan tehdit altındaydı... Böyle bir ortamda dolanma da görelim. Her şeye rağmen dolanmayanlar da vardı. Selam olsun onlara.

Bir tılsım, bir efsun

- SORU: Bunca general, bunca albay, bunca subay... Nasıl olur da bu adama inanır?

- CEVAP: Adamın etkileyici bir tarafı var. Birikimiyle, hitabetiyle, ağlamasıyla falan bir etki alanı yaratabiliyor. Bağlılarının kendilerini “özel” hissetmelerini sağlayacak numaraları var. Tılsımlı bir adam gibi... Efsunluyor çevresindekileri... General dediğin adam, 40 yıldır onun efsunu altında... Öyle yetişiyor... Ta en başta.

15 Temmuz: 40 yılın ardından son vuruş günü

- SORU: 15 Temmuz’un Fetullah örgütlenmesi açısından anlamı neydi?

- CEVAP: 40 yıllık emeğin, birikimin, gizliliğin, çabanın, yatırımın kıyam günüydü... Her şey 15 Temmuz içindi... Son vuruş yapılacaktı... “Altın Nesil” dedikleri nesil işbaşına gelecekti... Gaye, amaç, hedef buydu... Ya tamamen silinecekler ya da işbaşına gelip herkesi hizaya sokacaklardı... Bir intihar saldırısı yaptılar... Bir feda eylemi... Bir kamikaze uçuşu... Sonuç? Sonuç ortada...

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- SORU: Başarsaydılar ne olurdu?

- CEVAP: Felaket olurdu... Ergenekon ve Balyoz süreçlerinden bildiğimiz o acımasızlık devreye girecekti. Kendilerini sadece kendi gruplarının çıkarlarına adamış gözü dönmüş robotlar, Türkiye’yi bir “abiler cumhuriyeti” haline getireceklerdi. Gülen de ruhani lider olacaktı... Humeyni gibi olmak isteyecekti. Ama olamazdı, çünkü Humeyni’nin arkasında halk vardı.

Değinmeler

- NE TİYATROSU: MİT’in beceriksizliği, Genelkurmay’dakilerin basiretsizliği falan ayrı şey... Olup bitenlerin “Tayyip Erdoğan’ın bir kurgusu olduğunu” söylemek ayrı şey... Sapla samanı karıştırmayın diyorum ve bir kez daha haykırıyorum: Ne tiyatrosu be! Sensin tiyatro!

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- MISIR’DAN FARKIMIZ: Tahrir Meydanı’nda darbeyi destekleyenler, Rabia Meydanı’nda darbeye karşı çıkanlar vardı... Bizde böyle bir şey olmadı. Allah’a şükür.

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- DARBE MİZAHI: Bir arkadaşımdan geldi bu fotoğraf... “Fetullah Gülen pantolonumuza kadar sızmış” notuyla...

- HERKES BUNU KONUŞUYOR: Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına maruz kalan subaylar var ya... Herkes bu subayların işbaşına getirilmesini istiyor.

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- ERDOĞAN’IN CESARETİ: ABD’de darbe girişimi olsa... Obama’yı şak diye kaçırırlar ve kalabalık arasına asla sokmazlar. Erdoğan ise darbe girişiminin ertesi günü binlerce insanın arasında cenaze namazına katıldı.

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- FUAT AVNİ: Darbe girişimi olmuş, generaller içeri tıkılmış, anlı şanlı isimler töhmet altında ama bizim ahali sadece “Fuat Avni”yi merak ediyor. “Gizem” çekiyor demek ki.

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- BEKİR BOZDAĞ: Adamcağıza lakap falan taktılar ama darbe gecesi Meclis’te “Burayı terk etmeyelim, gerekirse ölelim” diyerek düşmanlarına bile “Helal olsun” dedirtti.

- BİR DUVAR YAZISI: Al bak, burada da duvar yazısı var. Al bak, burada da bir yaratıcılık var.

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- SIZINTI: Fetullahçıların 30 küsur yıl önce çıkardıkları derginin adı “Sızıntı”... Dergilerine koydukları isimle bile amaçlarını açık ediyorlar yani.

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- MİT HABER VERMEDİ: AK Partili bir üst düzey yönetici aradı... Dediği şu: “MİT biz siyasilere darbe haberini vermedi ki... Yani aynı eskisi gibi... MİT yine habersiz bıraktı bizi.”