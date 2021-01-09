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Ahmet Hakan: AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin ABD’de yaşanan olaylara bakıp Trump’la empati kurmaya çabalaması ne saçma!

09 Ocak 2021 08:52

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ABD’de Kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarıyle empati kuran AKP destekçilerini eleştirdi. Hakan, “AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin ABD’de yaşanan olaylara bakıp Trump’la empati kurmaya çabalaması ne saçma!” dedi.

Hakan sözlerinin devamında da, “Sen ki hep seçimle gelmiş, her zaman sandıktan çıkmış bir partinin destekçisisin. Ne işin var senin. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip taraftarlarını Meclis’i basmaya kışkırtan Trump’ın yanında? Empati yapma demiyorum, yine yap. Ama doğru tarafla yap” ifadelerini kullandı.

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Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

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