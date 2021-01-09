Ahmet Hakan: AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin ABD’de yaşanan olaylara bakıp Trump’la empati kurmaya çabalaması ne saçma!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ABD’de Kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarıyle empati kuran AKP destekçilerini eleştirdi. Hakan, “AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin ABD’de yaşanan olaylara bakıp Trump’la empati kurmaya çabalaması ne saçma!” dedi.

Hakan sözlerinin devamında da, “Sen ki hep seçimle gelmiş, her zaman sandıktan çıkmış bir partinin destekçisisin. Ne işin var senin. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip taraftarlarını Meclis’i basmaya kışkırtan Trump’ın yanında? Empati yapma demiyorum, yine yap. Ama doğru tarafla yap” ifadelerini kullandı.

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