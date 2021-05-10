Ahmet Hakan: AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması, 'asıl muhalefeti' ıskalaması anlamına geliyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin "pandemi partisi, metal yorgunluk partisi, genç seçmen partisi"ne odaklanması gerektiğini belirterek, "AK Parti’nin 'Varsa yoksa CHP' diye tutturması, asıl muhalefeti ıskalaması anlamına geliyor, gelecek" dedi.
Hakan, "Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış. Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar: Birinci parti: Pandemi partisi. İkinci parti: Metal yorgunluk partisi. Üçüncü parti: Genç seçmen partisi. Başka? Başka yok" dedi.
Hakan, şöyle devam etti: