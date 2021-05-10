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Politika

Ahmet Hakan: AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması, 'asıl muhalefeti' ıskalaması anlamına geliyor

10 Mayıs 2021 08:27

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin "pandemi partisi, metal yorgunluk partisi, genç seçmen partisi"ne odaklanması gerektiğini belirterek, "AK Parti’nin 'Varsa yoksa CHP' diye tutturması, asıl muhalefeti ıskalaması anlamına geliyor, gelecek" dedi. 

Hakan, "Siyasi analizlerine sonsuz güvendiğim Hakan Bayrakçı, AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıralamış. Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar: Birinci parti: Pandemi partisi. İkinci parti: Metal yorgunluk partisi. Üçüncü parti: Genç seçmen partisi. Başka? Başka yok" dedi. 

Hakan, şöyle devam etti:

"Yani AK Parti iktidarını olumsuz etkileyen muhalefet partileri arasında...

CHP yok.

Öztrak yok.

Erdoğdu yok.

İYİ Parti yok.

Akşener yok.

Babacan yok.

Davutoğlu yok.

Demirtaş yok.

Yok oğlu yok yani.

Peki ne var?

Pandemi var. Metal yorgunluk var. Genç seçmen var.

Buradan çıkarılması gereken sonuç şudur:

AK Parti iktidarı, etkisi pek olmayan muhalefet partilerini bir tarafa bırakıp...

Etkisi çok güçlü olan bu üç muhalefet partisine karşı yoğunlaşmalı.

Yani pandemi partisine, yani metal yorgunluk partisine, yani genç seçmen partisine...

Kısacası demem o ki...

AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması...

Asıl muhalefeti ıskalaması anlamına geliyor, gelecek."

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