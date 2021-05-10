Ahmet Hakan: AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması, 'asıl muhalefeti' ıskalaması anlamına geliyor

"Yani AK Parti iktidarını olumsuz etkileyen muhalefet partileri arasında...

CHP yok.

Öztrak yok.

Erdoğdu yok.

İYİ Parti yok.

Akşener yok.

Babacan yok.

Davutoğlu yok.

Demirtaş yok.

Yok oğlu yok yani.

Peki ne var?

Pandemi var. Metal yorgunluk var. Genç seçmen var.

Buradan çıkarılması gereken sonuç şudur:

AK Parti iktidarı, etkisi pek olmayan muhalefet partilerini bir tarafa bırakıp...

Etkisi çok güçlü olan bu üç muhalefet partisine karşı yoğunlaşmalı.

Yani pandemi partisine, yani metal yorgunluk partisine, yani genç seçmen partisine...

Kısacası demem o ki...

AK Parti’nin “Varsa yoksa CHP” diye tutturması...

Asıl muhalefeti ıskalaması anlamına geliyor, gelecek."

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