Ahmet Hakan: AK Parti İl Başkanı yeni yaklaşım getirdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafatncıoğlu'na kahve davetine ilişkin olarak, "AK Parti İl Başkanı yeni yaklaşım getirdi" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi bir süredir izliyordum. Yenilik, değişim, köklere dönüş mesajlarının altını doldurabilecek mi acaba diye... Bir ilk adım geldi.Öyle bir adım ki... Bana 'Sanırım bu başkan, yeni şeyler getirecek' dedirtti. Olay şu: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisini ziyaret etme isteği sorulduğunda şu cevabı verdi Kabaktepe:'Bundan memnuniyet duyarım. İki hemşeri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun, gelsin. Memnun olurum. Konuşmamız İstanbul’a güç katar. Hemşerimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum.' Bu dil var ya bu dil... Bu yaklaşım var ya bu yaklaşım... AK Parti’yi İstanbul’da geriye değil ileriye taşıyacak dil ve yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'nu kahve içmeye davet etti