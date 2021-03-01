AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'nu kahve içmeye davet etti

Geçtiğimiz hafta AKP İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe, bir sosyal medya platformundan canlı yayında gençlerle sohbet etti. Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kahve içmeye davet etti.

Kabaktepe, konuşma sırasında son seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye kaybedilmesine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyleyen AKP İl Başkanı, "Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Bir takım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek" ifadelerini kullandı.

"İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz"

Kabaklıtepe'ye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret edeceği söylemi hatırlatıldı. Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'ndan cevap

Canan Kaftancıoğlu, Osman Nuri Kabaktepe’nin daveti için; “3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım” dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan AKP il kongresi öncesi mevcut il başkanının görevinden istifa etmesinin ardından ClubHouse adlı sosyal medya platformunda açılan ve istifanın değerlendirildiği bir odaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na yöneltilen “tebrik edecek misiniz?” sorusuna Kaftancıoğlu “öncelikle kongreye davet bekliyorum, kendi kongreme davet etmiştim ne yazık ki katılım olmamıştı” demişti.