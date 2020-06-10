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Medya

Ahmet Hakan: Ahlakı, fazileti, erdemi, iyiliği öne çıkaran bir 'cuma sayfası' geliyor

10 Haziran 2020 07:39

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cuma gününe özel yeni bir sayfa hazırladıklarını duyurdu.

Hakan, "Hürriyet'in Arka Köşesi" bölümündeki yazısında, "Araştırmacı-yazar Naci Öncel, Hürriyet için ramazan ayı içinde harika ramazan sayfaları hazırladı. Naci Öncel, şimdi de cuma günleri 'cuma sayfası' hazırlayacak Hürriyet okurları için. Ahlakı, fazileti, erdemi, iyiliği öne çıkaran bir 'cuma sayfası' geliyor. Her cuma zevkle okuyacaksınız." ifadesini kullandı. 

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