Ahmet Hakan: Ağaç olayının CHP'yi bitirme ihtimali sıfır

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "siyasi kutuplaşma"ya dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin aksine Çırağan'da kesilen ağaçların CHP'yi bitirme ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi.

Hakan, yazısında "Çırağan Caddesi’ndeki ağaçlar, beni her zaman etkilemiştir. Devasa boyutlarına, görmüş geçirmişliklerine, bilgece duruşlarına, tarihten seslenişlerine hep hayran kalmışımdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçlardan bazılarını, 'Bunlar kanser, bunlar hasta, kesmek zorundayız' falan diyerek kesti. Gerçekten kesilmek zorunda mıydı bu ağaçlar, yoksa varlıkları korunabilir miydi? Tartışmaları devam ediyor. Mesela Orman Mühendisleri Odası, 'Bu bir katliamdır' diyor" dedi.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu tartışmalara değil de olayın başka bir yönüne dikkat çekeceğim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine 'Bu konuyu gündemde tutun. Bu konu CHP’yi bitirir' demiş. Hiç sanmıyorum bu konunun CHP’yi bitireceğini. Bu konu, o konu, şu konu... Hiçbir konu, CHP’yi ya da herhangi bir partiyi bitirmez, bitiremez.

Çünkü Türkiye’de siyasi kutuplaşma, iyiden iyiye hastalıklı bir boyut kazandı. Herkes kendi tarafına öyle bir yapışmış durumda ki... Yanlışlar bile hunharca, göz göre göre, alenen ve resmen kucaklanıyor. Yani demem o ki... İstanbul’un bütün ağaçlarını kesseler bile CHP’ye bir şeycik olmaz."

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