Ahmet Hakan: Adnan Menderes’in dramatik sonu, çocuklara tabii ki anlatılsın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayım Yönetmeni Ahmet Hakan, uzaktan eğitim sisteminin derslerinin yayınlandığı TRT Eba TV'nin ortaokul öğrencilerine yönelik derslerde Adnan Menderes'in idamının izlettirilmesini bugünkü köşesine taşıdı. Hakan, "Adnan Menderes’in dramatik sonu, çocuklara tabii ki anlatılsın ama çocukların psikolojisi gözetilerek" görüşünü savundu.

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Hakan, "Uzaktan eğitim veren televizyon kanalında çocuklar için hazırlanmış bir Menderes belgeseli vardı. Çizgilerle anlatılıyordu Menderes filmde. Filmde sıra Menderes’in idamına gelince, 'Bu sahneler çocukların psikolojisini bozar mı?' denilmeden... 'Bu sahneler gece çocukların rüyalarına girer mi?' denilmeden... 'Bu sahneleri böyle çok açık koymasak daha iyi olmaz mı?' denilmeden her şey hatta biraz da altını çizerek gösterilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Menderes ve Menderes’in dramatik sonu, çocuklara anlatılmasın mı?Tabii ki anlatılsın. Hatta anlatılırsa çok da iyi olur. Ama çocukların psikolojisi gözetilerek... Çocuk psikolojisi falan... Hiç çakan yok mu bu işlerden oralarda? Anlamadım ki!" ifadesini kullandı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçme kararı almıştı.