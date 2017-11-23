Ahmet Hakan: Abdullah Gül bir isyan hareketi başlatmadı ama aktif bekleyişe geçti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son bir ayda tutum değiştirdiğini belirterek "Pasif bekleyişten, aktif bekleyişe geçtiğini" öne sürdü. "Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül..." diyen Hakan, Gül'ün "Ciddi bir seçenek" olduğunun mesajını vermek istediğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın "Aşk ile bir kez daha: Reza bir sahtekârdır" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

BU köşede defalarca “Reza bir sahtekârdır” diye yazdım.

Yazdım, yazdım, yazdım...

Bıkmadan... Usanmadan... Kararlılıkla...

*

Fakat yüce Türk adaleti, Reza ile ilgili verdiğim bu hükmü pek beğenmedi.

Mahkemelerimiz, Reza’nın “tekzip” adı altında bana gönderdiği berbat metinlerile ilgili olarak...

“Yayınlansın” kararı verdiler.

*

Bu arada...

Sırf Reza’ya “sahtekâr” dediğim için mahkemelerde süründürüldüm.

Ve hâlâ da süründürülmekteyim.

*

Peki son durum ne?

*

Son durum şu:

Reza itirafçı olmak üzere!

Daha doğrusu...

Hükümetimizin sözcüsü Bekir Bozdağ Bey’in ifadesiyle...

İftiracı olmak üzere!

*

Yani Reza’nın bir sahtekâr olduğunun, üstelik satıcı ve iftiracı bir sahtekârolduğunun kesinleşmesine ramak kalmış durumda.

Eli kulağında!

*

Ben artık Reza’nın satıcı ve iftiracı bir sahtekâr olduğunun kesinleştiği günü dört gözle bekliyorum.

Aşk ile milyon kez...

“Reza bir sahtekârdır” diye haykırmak için.

Abdullah Gül pasif bekleyişten aktif bekleyişe geçti

Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül...

- Renk vermiyordu.

- Tavır koymuyordu.

- Cephe almamaya özen gösteriyordu.

- Asla harekete geçmiyordu.

- Susuyordu.

*

Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.

Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.

*

Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde...

- Konuşmaya başladı.

- Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.

- Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.

- Yanına gidenlere “Böyle gitmez” demeye başladı.

- Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.

*

Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül...

- Yine harekete geçmiş değil.

- Yine beklemede.

- Yine gelişmeleri izliyor.

Ama bu kez...

Daha aktif bir bekleyiş içinde.

*

En azından “ben ciddi bir seçeneğim” mesajını vermek ister gibi bir hali var.

Şu tür özürler gelebilir

İKTİDAR cenahında anti-Amerikan, anti-NATO rüzgârları esiyor.

*

Çok yakında...

Şu tür özürler gelirse...

Ben hiç şaşırmayacağım, siz de şaşırmayın:

*

- Altıncı Filo’yu taşlayanları taşladık...

Özür dileriz.

*

- İki kutuplu dünyada ABD’den yana olduk...

Özür dileriz.

*

- Komünizmle Mücadele Dernekleri falan kurup Amerikancılık yaptık...

Özür dileriz.

*

- NATO’ya girmek için Mehmetçik’i Kore’ye yolladık...

Özür dileriz.