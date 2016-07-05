Ahmet Hakan: "61 gün oruç tutacağım" diyen uyanık Mustafa Ceceli, Adnan Hoca'nın kediciklerinin bile gerisinde

Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında "Oruç tutmuyor" iddiasında bulunan takipçisine "Ben Allah'a hesabımı veririm yüz aklığıyla ama iftira atan sonsuza kadar cehemnnem çukurunun misafiri.. kurtarıcısız. Gözünüz dönmüş kansızlar" diyen Mustafa Ceceli 61 gün kaza orucu tutacağını açıkladı. Mustafa Ceceli'nin bu sözlerini eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "61 gün oruç tutacağını söylemekle kalmıyor, bir de araya hacca gideceğini de sıkıştırıyor uyanık. Fakat bir kusuru var Ceceli’nin... Bu kadar muttaki pozları vermesine rağmen... 'Yapacağım, edeceğim' derken Adnan Hoca’nın kediciklerinin bile gerisine düşerek 'İnşallah' demeyi ihmal ediyor. Bir oruç da bunun için tutar artık" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sosyal medya hesabından 61 gün oruç tutacağını cümle âleme ilan etmiş Mustafa Ceceli.

Yazdığı şu:

“Hakaret ettiğim için orucum bozuldu. 61 gün tutacağım. Hac sonrası.”

*

61 gün oruç tutacağını söylemekle kalmıyor, bir de araya hacca gideceğini de sıkıştırıyor uyanık.

*

Fakat bir kusuru var Ceceli’nin...

Bu kadar muttaki pozları vermesine rağmen...

“Yapacağım, edeceğim” derken Adnan Hoca’nın kediciklerinin bile gerisine düşerek “İnşallah” demeyi ihmal ediyor.

Bir oruç da bunun için tutar artık.

Havaalanına nazar boncuğu

Gezi olayları sırasında...

Necati Şaşmaz...

“Bize nazar değdi” demişti.

Bunun üzerine Gezi Parkı’nın duvarına kocaman bir nazar boncuğu pankartı asılmıştı. Necati Şaşmaz’a verilmiş hoş, sempatik ve esprili bir yanıttı bu.

*

Terör olayına sahne olan Atatürk Havalimanı’na da nazar boncuğu pankartı asılmış.

Ancak...

Havalimanı’na yönelik terör olayının ardından hiç kimse “Bize nazar değdi de terör oldu, nazardır nazar” falan demediği için...

Bu nazar boncuğu biraz münasebetsiz ve bağlamsız kaçmış.

Meraktayım

Ne Yani?

Bundan böyle...

Herhangi bir Rus uçağı, sınırımızı ihlal ettiğinde....

Vuruyor muyuz, vurmuyor muyuz?