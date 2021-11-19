Ahmet Hakan: 50+1 tartışmasının tek bir kesime zararı var; iktidara!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 50+1 şartından rahatsız olmasının ardından başlayan tartışmaların, iktidara zarar vereceğini savundu.

Hakan, yazısının "50 + 1 tartışması" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bu tartışmanın kimseye faydası yok. Sadece tek bir kesime zararı var: İktidara!

Kimseye faydası yok. Çünkü bunun önümüzdeki seçimde gerçekleşme ihtimali teknik olarak çok ama çok zayıf.

Zararı iktidara. Çünkü muhalefet, 'Kazanamayacaklarını anladılar, böyle bir yaklaşım sergiliyorlar' deme imkânını elde eder."

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Ne olmuştu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 konusundan hoşnut olmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Cemil Çiçek de, yüzde 50+1'in Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini savunmuştu. Bazı AKP'li siyasetçiler de 50+1 şartını eleştirmişti.

Bahçeli ise, yüzde 50+1 eleştirilerine Çiçek'in ifadeleri üzerinden tepki göstererek, "Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mihveridir" demişti.

Erdoğan'ın AKP MKYK'da Karamollaoğlu'nun açıklamasını doğruladığı belirtilmişti.

Ancak Erdoğan, konuyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, Meclis'te bir gazetecinin "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz" dedi.

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