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Ahmet Hakan: 3. saldırı Moody's'le geldi; rızka, nimete, varlığa, mülke saldırıyorlar!..

"Birinci saldırı: 17/25 Aralık'ta gerçekleşti. Ama umdukları gibi olmadı"

25 Eylül 2016 11:16

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeden bir basamak aşağı düşürmesini 'saldırı' olarak yorumladı. 'Ve üçüncü saldırı geldi: Bu kez hedef ekonomi' başlıklı bir yazı yazan Hakan, "Üçüncüde ise... İşimiz çok daha zor. Çünkü bu kez, doğrudan... Ekmeğe, sofraya, kursağa, işe, güce, cebe, rızka, nimete, varlığa, mülke saldırıyorlar" görüşünü savundu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in bugünkü (25 Aralık 2016) nüshasında yer alan 'Ve üçüncü saldırı geldi: Bu kez hedef ekonomi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

BİRİNCİ SALDIRI: 17/25 Aralık'ta gerçekleşti. Ama umdukları gibi olmadı.

*

İKİNCİ SALDIRI: 15 Temmuz’da gerçekleşti. Yine umdukları gibi olmadı.

*

ÜÇÜNCÜ SALDIRI: Moody’s’in not indirimi kararıyla dün gerçekleşti. Bu kez hedef ekonomi!

*

Birinciyi atlattık.

Çünkü halkın sağduyusu, yolsuzluk diye harekete geçenlerin gerçek niyet, hedef ve maksatlarını kavradı.

*

İkinciyi de atlattık.

Çünkü halkın demokrasiye olan bağlılığı ve kahramanlığı, darbeci zorbaların heveslerini kursaklarında bıraktı.

*

Üçüncüde ise... İşimiz çok daha zor.

Çünkü bu kez, doğrudan...

Ekmeğe, sofraya, kursağa, işe, güce, cebe, rızka, nimete, varlığa, mülke saldırıyorlar.

*

Eğer...

Hamasetin yerini akılcılık...

Meydan okumanın yerini zekice planlanmış hamleler...

Duygusallığın yerini sağduyu...

Olağanüstülüğün yerini olağanlık...

Sıkıp boğma çabasının yerini genişletilmiş demokrasi...

İçe kapanmanın yerini reformculuk...

Zorlamaların yerini hukuka dönüş...

Ayrışmanın yerini bütünleşme...

Alırsa... Evvel Allah bu saldırıyı da atlatırız.

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