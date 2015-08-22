Ahmet Hakan: 1 Kasım'da bu afişin yerini hangi afiş alacak?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 7 Haziran öncesi seçime özel hazırlattığı "Onlar konuşur, AK Parti" yapar sloganıyla hazırlanan afişlerden çözüm sürecine vurgu yapan bir afişi bozulan süreç sonrası tekrar gündeme getirdi. "1 Kasım'da bu afişin yerini hangi afiş alacak?" diye soran Hakan, "Söylenen şuydu; 'Çözüm süreci başladı/Anaların gözyaşı dindi.'Şimdi 1 Kasım'da ne asılacak, hayal gücünüzü kullanıp bana yazabilir misiniz lütfen?" dedi.

Hükümete "Ey devleti yönetenler!" diye seslenen Ahmet Hakan, bugünkü (22 Ağustos 2015) yazısında şunları dile getirdi:

"Size 'Askerimiz, polisimiz niye şehit düşüyor?' diye sorduğumuzda...

Bize şöyle diyorsunuz:

'Çünkü terör örgütü çok cani, çok alçak, çok kalleş, sözünde durmuyor, terör üretiyor, iyilikten anlamıyor, hainlik yapıyor, öldürmeyi biliyor.'

Dedikleriniz doğru.

Zaten terör örgütü dediğiniz, adı üstünde, terör üretir.

Terör örgütünün terör üretmesinden şikâyet etmeyi bir tarafa bırakın.

Bize terör örgütünün ne olduğunu anlatmayın.

Onu biliyoruz, tanıyoruz.

Sizin göreviniz bize terör örgütünü şikâyet etmek değildir.

Sizin göreviniz...

Terör örgütünün bu alçaklıklarını boşa çıkaracak politikalar geliştirmektir.

Evlatlarımızın kolayca şehit olmalarına engel olmaktır.

Bir şehit haberi gelmesin diye çırpınmak, didinmektir.

Hepsinden önemlisi... Bu soruna çözüm bulmaktır."

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