Ahmet Dursun'a 2 yıla kadar hapis istemi

Survivor ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Ahmet Dursun hakkında hakaret davası açıldı. Dursun hakkında hakaret iddiasıyla iki aydan iki yıla kadar hapis isteniyor.

Vatan'dan Çağatay Ulus'un haberinde yer alan iddiaya olay göre şöyle gelişti; Hande C. isimli kadın çocuğunu okula götürdüğü sırada aracını Dursun’a ait pastanenin yanına park etti. Aracı oraya park etmemesi gerektiği konusunda Dursun da Hande C.’yi uyardı. Aralarında çıkan tartışma sonunda ise Hande C., Ahmet Dursun’a “o...” diye bağırdı ve tehdit etti. Ahmet Dursun’un da yaşanan bu tartışma da Hande C.’ye “şizofren kadın” dediği öne sürüldü. Karşılıklı açılan davalarda Hande C. hakkında tehdit iddiasıyla 2 yıla kadar kadar dava açıldı. Ahmet Dursun hakkında ise de hakaret iddiasıyla iki aydan iki yıla kadar hapis isteniyor.