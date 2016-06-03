Ahmet Davutoğlu'nun yeni kitabı 10 Haziran'da raflarda

Yoğun siyasi hayatına rağmen kitap çalışmalarını sürdüren ve daha önce yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kitabını tamamladı. Davutoğlu'nun medeniyetleri şehirler üzerinden anlattığı kitabı "Medeniyetler ve Şehirler" 10 Haziran'da piyasaya çıkacak.

Milliyet'te yer alan habere göre kitapta, Saraybosna'dan İstanbul'a, Şam'dan Medine'ye, Kuala Lumpur'dan Bahçesaraya'a çok sayıda şehir üzerine analizler yer alıyor. Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı sırasında tuttuğu notlardan derlediği kitabı Başbakanlık görevini yürütürken yazdığı, son şeklini ise görevden ayrıldıktan sonra verdiği belirtildi. Davutoğlu'nun yeni kitabı, "Şehirlerle ilk tanışmam: Mekanın izleri", "Şehir tarihi yazımı ve Osmanlı şehri" ve "Tarihin öznesi olarak şehir: Medeniyetler tarihi ve eksen şehirler" olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

İstanbul ve Davutoğlu'nun memleketi olan Konya anlatımlarıyla başlayan kitapta, Mekke, Medine, Londra, New York, Roma, Delhi, Katmandu, Pekin, Kahire, Amman, Kuala Lumpur, Şam, Bağdat, Venedik, Timbuku, Atina, Moskova, Amsterdam, İskenderiye, Saraybosna ve Selanik gibi çok sayıda şehir üzerinden analizler yer alıyor.

Davutoğlu kitabına, "İstanbul ve Konya: Şehir idrakinde hocalarım" bölümüyle başlıyor. Davutoğlu, kitabının "Mekke-Medine Kudüs ve İstanbul" bölümünü, "Varoluş idrakinin ufukları" diye tanımlarken, "Şam-ı Bağdat'a" bölümünü ise "Tarih idrakimin hüzün şehirleri" diye anlatıyor.