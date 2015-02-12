Ahmet Davutoğlu: Önemli olan bebeğimizin dünyaya gelmesi

Üçüncü havalimanı çalışmalarını inceleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, havalimanı isminin istişare edileceğini belirterek, “Önemli olan önce bebeğimizin dünyaya gelmesidir, isimlendirme daha sonra yapılır” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yapımı devam eden İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanında incelemelerde bulundu.

Başbakan Davutoğlu, yeni havalimanının 29 Ekim 2017'de açılacağını söyledi.



Başbakan Davutoğlu, "Bu çapta bir projenin, Türk firmaları tarafından üstlenilmesi, başlı başına ekonomi, firmalarımızın ve inşaat sektörünün ulaştığı düzeyi gösteren olağanüstü güzel bir göstergedir. Çok büyük bir proje, maliyeti ve finansmanı itibarıyla... Ama aynı zamanda İstanbulumuzun çevre dokusu ve bu bölgenin zemini itibarıyla da son derece duyarlı olmamız gereken bir proje. Projenin büyüklüğü ile İstanbulumuzun çevre dokusuna gösterdiğimiz duyarlılık, at başı giden hususlardır" dedi.

Başbakan Davutoğlu "Böylesine bir projenin uzun dönemli üstlenilmiş olması ülkenin istikrarına duyulan güvenin de çok çarpıcı bir işaretidir" dedi.

"Euro bazında yapıldı"



Davutoğlu, döviz kurundaki artışın projelerde maliyeti arttırdığı iddiasının hatırlatılması üzerine "Böyle bir gözden geçirmeye ihtiyaç yok zaten bütün bu planlamalar, Euro bazında yapıldı. Euro bazında herhangi bu anlamda bir kayıp ya da yeniden değerlendirmeyi gerektiren bir tablo söz konusu değil."

"Önemli olan bebeğimizin dünyaya gelmesi"





Davutoğlu, bir soru üzerine yeni havalimanının isminin istişare sonucu belirleneceğini belirterek, “Şu ana kadar ilan edilmiş bir isim yok. İstişare edilir, İstanbul’a yakışan bir isim üzerinde çalışılır. Önemli olan önce bebeğimizin güzel şekilde dünyaya gelmesi. Öncelikle onun ortaya çıkması, hepimizi gururlandırılacak şekilde takdim edilmesi. İsimlendirme daha sonra en uygun şekilde yapılır” dedi.

"Atatürk Havalimanı özel inişler için tanzim edilebilir"





Ahmet Davutoğlu, Atatürk Havalimanı’nın durumuyla ilgili soruya “Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanımızın da başbakanlığı döneminde açıklamaları oldu. Tekrar konuşulur, planlanır. Şehrin içinde kaldığı için havalimanı dışarı taşınıyor. Özel inişler için tanzim edilebilir. Geri kalan alan yeşil alana dönüştürülebilir diye bir düşüncemiz var. Ama bunlar istişare edilebilir” diye yanıt verdi.



Davutoğlu, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörlüğü'ne Fatih Birol'un oy birliğiyle seçildiğini de açıkladı.