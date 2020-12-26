Ahmet Davutoğlu'ndan 'Olay TV' yorumu: Bu hükümete ileride 'kapatma hükümeti' denecek

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın 'iktidar baskısı' nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını söylediği Olay TV hakkında konuşurken, bu hükümete ileride bir sıfat bulmak gerektiğinde 'kapatma hükümeti' deneceğini ifade ederek, “TV kapatma, parti kapatma, üniversite kapatma, Türkiye’yi içine kapatma… Böyle bir süreçten geçiyoruz” dedi. Ahmet Davutoğlu, "Olay TV’nin hükümetin baskısı sebebiyle kapanmak zorunda kalışını nasıl değerlendirdiği" sorusuna, olayın Türkiye’deki vahim tabloyu ortaya koyduğu yanıtını verdi.

TV5’de yayınlanan “Ayşe’nin Penceresi” programında, Ayşe Baykal’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, bu hükümete ileride bir sıfat bulmak gerektiğinde “kapatma hükümeti” deneceğini ifade ederek, “TV kapatma, parti kapatma, üniversite kapatma, Türkiye’yi içine kapatma… Böyle bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Davutoğlu, basın kuruluşlarının baskıyla kapatılmasının yanı sıra, “ ‘Yayın yapabilirsiniz ama şu, şu, şu isimleri çıkarmak şartıyla’ diyorsanız, bu, kapatma kadar ağır bir suçtur ve basın özgürlüğünün açık bir şekilde ihlâlidir” açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, bir-iki kanal hariç, Türkiye’nin ana mecrası denilen kanallarının kendilerini ekrana çıkarmaya cesaret edemediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Çünkü onlara da isimler gidiyor. 'Ha, Davutoğlu mu? Hakaret edebilirsiniz, iftira atabilirsiniz, her türlü suçlamada bulunabilirsiniz; ama isminden olumlu şekilde bahsetmeyeceksiniz. Hele hele ekrana çıkarmayacaksınız' deniyor. Ama Türkiye’de marjinal siyasetçilerin tümü, geçmişte devlete, millete hiçbir hizmeti olmamış, dış istihbaratların kullandığı adamlar, her gün televizyonlarda. Bunların çoğunun irtibatları belli. Türkiye dışındaki yerlere bağlılıkları belli. Onlar, rahatlıkla çıkabiliyor."