Ahmet Davutoğlu'ndan dünya liderlerine 'Biden' mektubu: Hayal kırıklıklarının düzeltilmesi çok uzun zaman alabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullanmasına ilişkin olarak dünya liderlerine mektup yolladı.

Davutoğlu mektubunu, ABD Başkanı Joe Biden’ın yanısıra aralarında BM Genel Sekreteri ve eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Marti Ahtisaari, NATO Genel Sekreteri ve eski Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve eski Norveç Başbakanı Thornborn Jagland, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve BM Medeniyeler İttifakı eski Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio ve eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim’in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanlarına, dışişleri bakanlarına, ABD kongre ve senato üyelerine ve aydınlara iletti.

Söz konusu mektupta özetle şunlar kaydedildi:

“Başkan Joe Biden’ın açıklamasında yer alan, I. Dünya Savaşı dönemi ve sonrasının felaket yıllarında yaşanan trajik olaylardan sorumlu tutulduğumuz yönündeki mesnetsiz ve haksız suçlamaların ABD ile dostane ilişkilerin önemine samimiyetle inanan ülkemiz insanlarını hayal kırıklığına uğrattığı ve kınandığı, ikili ilişkilerdeki sorunların yapıcı diyalogla aşılabileceği ancak bu tür hayal kırıklıklarının düzeltilmesinin çok uzun zaman alabileceği, söz konusu zor dönemlerde yaşamını yitiren masum insanlar anılır ve onurlandırılırken, ayrım yapılmaksızın hepsinin aynı ölçüde saygıyı ve hatırlanmayı hakkettiği, yine söz konusu açıklamada terör örgütü ASALA tarafından dünyanın ABD dahil çeşitli ülkelerinde eş ve çocukları da dahil katledilen Türk diplomatlarından hiç bahsedilmemesinin de bu hayal kırıklığını derinleştirdiği, ortak bir coğrafyada asırlarca zor ve güzel günleri paylaşmış olan Türk ve Ermeni toplumlarının dünün ve bugünün sorunlarını üçüncü tarafların siyasi istismarından uzak olarak birlikte çözebilecekleri, katkıda bulunmak isteyen üçüncü tarafların olabilecek girişimlerinin ön şartının ise iyi niyete dayalı yapıcı ve objektif yaklaşımlar olduğu, halihazırda hassas bölgemizin sivil girişimler de dahil olmakla Türkiye, Ermenistan ve diğer komşu devletlerin gayretleriyle toprak bütünlüğüne saygı temelinde bir barış ve istikrar bölgesine dönüştürülebileceği ve taraf ülkeler arasındaki sorunları derinleştirecek açıklamalar yapılması değil çözülmesi için her türlü imkanla katkı verilmesi gerektiği” muhataplarına aktarılmaktadır.

Gelecek Partisi takipçisi olacağı gelişmeleri halkımız ve kamuoyumuzla paylaşmayı sürdürecektir. "

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimelendirmesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.

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