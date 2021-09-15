Ahmet Davutoğlu'ndan AKP açıklaması: Davet gelirse görüşürüm, herkesle görüşürüz

Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan ya da AKP'den kendisine davet gelmesi halinde görüşebileceğini söylerken, "Ama görüşmek ayrı şey, iş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Görüşürüz herkesle, iş birliği ise ilkesel bir konudur" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TV5'te Mustafa Yılmaz'ın 'Kulis Ankara' programına katıldı.

Davutoğlu, Yılmaz'ın, "Gelin bir şeyler oldu, beyaz sayfa açalım diye davet gelse Sayın Cumhurbaşkanı'ndan AK Parti'den görüşür müsünüz" sorusuna "Görüşürüm, çok açık... Kimden davet gelirlerse gelsin görüşürüm. Benim şahsıma ne yapmış olurlarsa olsun, Hz. Mevlana'nın talebesiyim, gel derim, kimseye git demem. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti iki yıldır bizim bütün bayramlaşma teklifimizi reddettiler. Ama görüşmek ayrı şey, iş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Görüşürüz herkesle, iş birliği ise ilkesel bir konudur" yanıtını verdi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Getirsinler temiz siyaset... Ciddi bir şekilde... Bütün ailelerin devletteki yetkisini dışarı alsınlar alkışlarım, sonuna kadar destek veririm, ihale yasasını tümden gözden geçiririz desinler, uygulasınlar... Adli yıl açılışında adalet konusunda bir sürü vaaz dinledik, ya sorumlusu sizsiniz.

Eylemi görmemiz lazım... Düzelsinler, doğru davransınlar, alkışlarız... İttifak meselesi ise seçim ortamında görülecek bir şeydir. Şu anki AK Parti ile ittifak yapsaydım ayrılmazdım zaten, onlarla birlikte bir şeylerin düşenceğine inancımı kaybettim.

Beyaz sayfa için hale bakarım, hani benimle birlikte beyaz sayfa açmışlardı? Seçime öyle girdik, 1 Kasım'da ben bunları yazdığımda seçim beyannamesine kimse itiraz etmedi. Meclis'e siyasi ahlak yasasına gönderdiğimde CB itiraz etti, imzalamam gelirse dedi. seçim beyannamemizde var niye itiraz etmediniz? seçimi kazanmamız lazımdı... Ben böyle siyasete karşıyım."