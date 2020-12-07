Ahmet Davutoğlu: Asgari ücret net 3 bin 300 olarak belirlenmelidir

Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı asgari ücret görüşmelerinin sürerken partisinin görüş ve önerilerini açıkladı. “Bütün bu kararların nihai yetkilisi ve süreçlerin nihai sorumlusu” olarak seslendiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "Siyasete başlarken ve makam basamaklarında birer birer yükselirken savunduğunuz bütün değerleri birer birer unuttunuz” eleştirisinde bulunan Davutoğlu, asgari ücretin net 63 bin 300 lira olması gerektiğini ifade etti.

27 Kasım'da Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren Davutoğlu, karantina sürecinin bugün dolduğunu da belirterek halsizliğinin devam ettiğini ancak genel bulgularının normale döndüğünü ifade etti. Ayrıca Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu’nun da Covid-19 testinin pozitif olduğunu kaydetti.

“Asgari ücretle ilgili kararı bu acı gerçekleri görerek alın”

Erdoğan'a, “Vefayı, tevazuu, diğergamlığı, yolsuzluklara karşı mücadeleyi, kamu malını gözetmeyi, şeffaflığı israftan kaçınmayı, yasaklara karşı tam ve eksiksiz özgürlüğü, adaleti, vatandaşların eşitliğini önce zihninizde, sonra vicdanınızda ve nihayet hayatınızda bir kenara ittiniz; sonra da tümüyle unuttunuz.

Kibri, şatafatı, israfı, egoyu, akraba kayırmacılığını, hukukun kişilere göre farklı işlemesini, yolsuzlukların meşru kılınmasını günlük siyasetin doğal bir parçası haline getirdiniz.

Bütün bunlar günü geldiğinde mutlaka önünüze gelecek konulardır. Ancak unuttuğunuz en önemli husus nedir biliyor musunuz? İçinden çıktığınız geniş halk kesimlerinin halini unuttunuz. Onlar sizi bu yolculuğa ellerindeki tek yüzüğü bağışlayarak çıkarmışlardı; yolun sonunda siz onları yaşamakta olduğu onurlarını zedeleyen yoksullukla baş başa bıraktınız. Kendinizi saraylara, gözlerinizi gerçeklere kapattınız. Şimdi gelin, halka acı reçete vermeden önce sorumlusu olduğunuz acı gerçekleri bir görün. Asgari ücretle ilgili kararı bu acı gerçekleri görerek alın. Topu hiç komisyona falan atmayın; nihai kararın size ait olduğunu herkes biliyor" eleştirileri getiren Davutoğlu, partisinin asgari ücret üzerinde yaptığı çalışmayı aktardı.

“Asgari ücret net 3 bin 300 olarak belirlenmelidir”

Gelecek Partisi olarak vatandaşların zam yağmuru altında biraz daha korunaklı hale gelebilmeleri için Asgari Ücret çalışması yaptıklarını belirterek şu öneride bulundu:

“Toplumun geniş kesimlerini daha yakından ilgilendiren gıda enflasyonunun son 1 yıllık artışı %21’yi geçip, üretici enflasyonu %23’e ulaşıp yeni fiyat artışları yaratmaya gebe iken, asgari ücret tartışmalarını resmi %14’lük TÜİK enflasyon verisi üzerinden tartışmak fakirin azalan ekmeğinden yapılacak hırsızlıktır.

Gelecek Partisi olarak önerimiz; öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmesidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken Asgari ücret ‘net 3,300 TL’ olarak belirlenmelidir.

Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde Asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021’e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir.

“Sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli”

Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir.

“Hükümetin ‘acı reçeteyi’ önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer var”

Hükümetin “acı reçeteyi” önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer vardır. Merak etmesinler, bunları uygulamaları halinde, Milletin Meclisi yerine TÜSİAD’ın, TOBB’un ve yarı sivil STK’ların kapısında aradıkları güveni piyasa onlara sağlar.

TIKLAYIN - DİSK: 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalı