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Spor

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: TRT’ye dil uzatan ilkokul mezunu bir şahıs ancak komik bir fıkra olarak tarihe geçer

"Sana İmparator payesi verenleri başarısızken kılıçtan geçirmek ancak bir diktatöre yakışır"

23 Haziran 2016 16:21

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'in TRT'deki bir programda eleştirilmesinin ardından başlayan tartışmaya yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar da katıldı. Çakar, Fatih Terim hakkında "TRT’de program yapan üniversite mezunu bir profesör üzerinden TRT’ye dil uzatan ilkokul mezunu bir şahıs ancak komik bir fıkra olarak tarihe geçer" dedi. 

TRT’de yayınlanan Gündem Ötesi programında yorum yapan tarih profesörü Ahmet Şimşirligil, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’i eleştirince, tecrübeli hoca Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında TRT’den soru almamıştı.

Ardından TRT, Fatih Terim ile ilgili konuşma yasağı alma kararı aldı. Kanal, Fatih Terim’in açıklamaları ile ilgili yorum yapılmamasına karar verildi.

Çakar, EURO 2016’da kötü performans gösteren A Milli Takım ve Fatih Terim’e turnuva boyunca yüklenirken, bu olay hakkında da yorum yaptı.

Yorumcu Çakar, Fatih Terim için “İlkokul mezunu bir şahıs” derken, şu yorumda bulundu:

“TRT kurumuna milli takım elemanı tarafından yapılan saygısızlığı sevmedim. TRT’nin belli bir nezaket şablonu vardır ama benim şablonum yoktur.

"TRT’de program yapan üniversite mezunu bir profesör üzerinden TRT’ye dil uzatan ilkokul mezunu bir şahıs ancak komik bir fıkra olarak tarihe geçer. Bak Sayın Terim, milli takımı bırakırsın ya da bırakmazsın, bilemem ama milli takım sen ve avanelerin yüzünden sevimsiz hale geldi. Bak Sayın Terim, başarılı olduğunda sana İmparator payesi verenleri başarısız olduğunda kılıçtan geçirmek ancak bir diktatöre yakışır.”

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Fatih TerimAhmet ÇakarTürkiye A Milli TakımTRTAhmet Şimşirligil

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