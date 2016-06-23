Fatih Terim'den 21 kişiye suç duyurusu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016'daki İspanya maçı sonrası kendisine, kızı Buse Terim'e ve damadı Volkan Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret eden 21 kişi hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Terim'in avukatları Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede 21 kişinin “hakaret” suçundan cezalandırılması istenerek, 2016 Avrupa Şampiyonası’nın Fransa’da oynandığı hatırlatıldı.

"Vicdanları sızlatacak mahiyette beddua"



Avukat Epözdemir, dilekçede, Türk Milli Takımının oynamış olduğu ilk müsabakanın ardından, müvekkillerinin ağır hakaretlere, vicdanları sızlatacak mahiyette beddualara maruz kaldığını belirtti.

Maçın mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından Terim ailesine yönelik sosyal paylaşım siteleri Instagram ve Twitter üzerinden edilen hakaret içerikli paylaşımlara yer verilerek, “Eleştiri ve sevmemek bir hak ve tercihtir. Ancak eleştiri sınırını aşarak, bir kimsenin doğmamış torununa ve aile üyelerine karşı galiz küfürler etmek, nefret söylemi içeren ifadeler kullanmak en hafif deyimi ile ahlaksızlıktır. Bunun muhatabına oluşturduğuı manevi zararların telafisi imkansızdır. Ayrıca tüm bu sözler, gebe olan müvekkilin sağlığını da olumsuz etkilemiştir” denildi.

Öte yandan, Terim ailesi söz konusu paylaşımlar hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak erişimin engellenmesini talep etti.