Ahmet Çakar'a kızıp TV binasını bastılar!

T24 - Galatasaray'ın Medical Park Antalyaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın söylemine kızarak programın yayınlandığı kanal binasına gelen burada arbedenin yaşanmasına neden olan 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli bugün "Hakaret ve mala zarar vermek" suçlamasıyla adliyeye sevkedildi.



Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Kanaltürk’te yayınlanan Son Kale programında Ahmet Çakar’ın yorum ve söylediklerine kızan bir grup televizyon binasına geldi. Yorumların Galatasaray kulübü ve taraftarının aleyhine olduğunu ileri süren grup binaya girmek istedi, bu sırada güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.



Gasp Büro Amirliği’ne getirilen S.K., Ç.Y., A.Ç., A.U., K.K. ve U.E. sorgulandı. Olay sırasında alkollü oldukları belirlenen şüphelilerin Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulundukları sırasında tartıştıkları bir kişinin “Sıkıysa televizyon kanalına gidin" şeklindeki sözü üzerine tahrik oldulklarını ileri sürdü. Emniyete çağrılarak ifadesine başvurulan spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın daha önceden de tanıdığı bu kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak televizyon kanalı ve bina güvenlik görevlileri bu kişilerden şikayetçi oldu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi "Hakaret ve mala zarar vermek" suçlamasıyla Şişli Adliyesi'ne sevk edildi.





