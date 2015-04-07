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Ahmet Altan: Erdoğan başkan olursa AKP’nin bir kesimi diğer kesimini tutuklayacak

'Devlet içinden birisi desteklemeden Çağlayan Adliyesi’nde o baskının olma ihtimali yoktu'

07 Nisan 2015 16:00

Mehtap TV'de yayınlanan 'Akıl Defteri' programına konuk olan gazeteci, yazar Ahmet Altan, "Erdoğan başkan olursa büyük bir ihtimalle AKP’nin bir kesimi diğer kesimini tutuklayacak. Türkiye öyle basit yerlere doğru gitmiyor" yorumunda bulundu. 

DHKP-C'li eylemcilerin Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan rehin eylemi ile ilgili olarak ise Altan, "Devlet içinden birisi desteklemeden Çağlayan Adliyesi’nde o baskının olma ihtimali yoktu" dedi.

Altan, "Çağlayan Adliyesi’ne biz gidelim kayboluruz. O kadar büyük bir yapı ki orası… Ama onlar ezbere biliyor ve çok rahat dolaşıyorlar. Belli ki oraları çok iyi biliyorlar iyi çalışmışlar ya bizzat dolaştılar ya da birileri onlara çok iyi planlar verdi. Ve bu adamları şu anda polislikten atılmış biri evindeki otururken gözünden tanıdı maskeli haliyle teröristi. Böyle bir adam eylem yapacak ve sen bana bunu tesadüf olduğuna inandıracaksın. Ben buna inanmam" ifadelerini kullandı.

 

'Devlet içinden birisi desteklemeden Çağlayan Adliyesi’nde o baskının olma ihtimali yoktu"

 

Altan sözlerine şöyle devam etti; "Bunu devletin içinden birisi desteklemeden Çağlayan Adliyesi’nde o baskının olma ihtimali yoktu. Bu kadar bilinen daha hapisten yeni çıkmış bir militanı o kadar iyi korunan bir yere girecek 1-2 saat içeride dolaşacak. Savcının odasını eliyle koymuş gibi bulacak. Sonra sen de hepsini birden öldüreceksin oraya nasıl girdi kim onu gönderdi. Hiçbir bilgimiz olamayacak. Bu operasyon bu teröristleri konuşturmamak üzere yapılmış bir operasyon”

 

'Erdoğan başkan olursa AKP’nin bir kesimi diğer kesimini tutuklayacak'

 

"Bunların hepsi çok kuşkulu olaylar" diyen Altan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

Bu seçimlerde, bu ülke cehennemin kapılarını kapatmalı… Ve Türkiye AKP’nin özellikle bir kanadına kendinize gelin demezse çünkü AKP’nin içerisinde ciddi bir olaylar çıkacak. İlk işaretleri var bunun, hatta bana sorarsan eğer Erdoğan başkan olursa büyük bir ihtimalle AKP’nin bir kesimi diğer kesimini tutuklayacak. Türkiye öyle basit yerlere doğru gitmiyor.

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