Ahmet Altan'dan 7 Haziran için HDP'ye destek

Taraf gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, HDP’nin politikasını çok beğendiğini söyleyen Ahmet Altan, oyunu HDP'ye vereceğinin sinyalini verdi.

Ahmet Altan, Bugün TV'de Erkam Tufan’ın sunduğu Analiz programına konuk oldu.

HDP'nin bu seçimde yüzde 10 barajını geçmesi halinde ana muhalefet partisi olacağını söyleyen Altan, "Demokrasi dendiği anda HDP herkesin hakkına sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“AKP yakında devrilecek" diyen Altan şunları söyledi:

"AKP bu suçu (17 – 25 Aralık soruşturması / T24) örtmek için daha büyük suçlar işledi. Yolsuzluk bu ülkenin geleneksel bir suçuydu. 4 adam yargılanır, hükümet seçime giderdi, yeni bir hükümet kurulurdu. Bu suçu örtmek için öyle suçlar işlediler ki, hukuk geriye dönemez. Adamın evinden çıkan paralar, tapeler, verilen emirler. Polisin mahkeme kararını uygulamasını engellediğin zaman devlet denen düzeneği patlatmış oluyorsun.”