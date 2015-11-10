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Ahmet Altan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla ilgili ifade verecek

Altan hakkındaki davalardan biri, Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine açılmıştı

10 Kasım 2015 22:58

Hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından iki ayrı soruşturma başlatılan gazeteci ve yazar Ahmet Altan, yarın saat saat 14.00'te ifade verecek. Ahmet Altan hakkındaki soruşturmalardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine açılırken, diğeri Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine başlatılmıştı.

Erdoğan adına suç duyurusunda bulunan avukatı Ahmet Özel, Hüseyin Özkaya imzasıyla grihat.com’da “Saraylarda oturabilmek için gencecik çocukları öldürtüyorlar” başlığıyla yayımlanan söyleşinin haber niteliği taşımadığını iddia etti. Özel, içerikte “Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiğini” savundu.

 

Erdoğan'ın avukatı: Tahammülü imkânsız paylaşımlar

 

Suç duyurusunda Altan’ın 13 Nisan 2015 tarihli söyleşisinde yer alan “Kürtlere, ‘barış istiyorsanız faşist bir diktatörlüğü kabul edin’ diyor. Bu, ahlaksız bir tekliftir” sözlerini de alıntılayan Özel, Ahmet Altan’ın sözlerinin “tahammülü imkânsız, hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı paylaşımlar” olduğunu ileri sürdü.

TCK’nın 299. maddesinin referans gösterildiği suç duyurusu, Hasan Cemal’e açılan Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturmasında takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından işleme kondu.



Adalet Bakanlığı’na göre söyleşiler “yazı”



Ahmet Altan hakkında açılan ikinci soruşturma Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül 2015 tarihli suç duyurusu üzerine başlatıldı. Duyuruda, Altan’ın 1 Eylül 2015’te Bugün TV’de Tarık Toros’un ve 2 Eylül’de Samanyolu TV’de Metin Yıkar’ın sorularına verdiği yanıtların Sabah, Zaman ve Diken’deki internet dökümlerine işaret edildi. Söyleşilerin kısmî dökümleri, dilekçede, “Kaleme alınan yazıları içerir internet çıktıları” denilerek sunulurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Gereğinin takdir ve ifası ile yapılan işlem sonucundan ivedi bilgi verilmesi” istendi. 

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