Erdoğan ve bakanlık şikâyet etti, Ahmet Altan’a Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturmaları açıldı

Yazar ve gazeteci Ahmet Altan hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan iki soruşturma başlatıldı. Soruşturmalardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine açılırken, diğeri Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Erdoğan adına suç duyurusunda bulunan avukatı Ahmet Özel, Hüseyin Özkaya imzasıyla grihat.com’da “Saraylarda oturabilmek için gececik çocukları öldürtüyorlar” başlığıyla yayımlanan söyleşinin haber niteliği taşımadığını iddia etti. Özel, içerikte “Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiğini” savundu.

Erdoğan’un avukatı: Tahammülü imkansız paylaşımlar

Suç duyurusunda Altan’ın 13 Nisan 2015 tarihli söyleşisinde yer alan “Kürtlere, ‘barış istiyorsanız faşist bir diktatörlüğü kabul edin’ diyor. Bu, ahlaksız bir tekliftir” sözlerini de alıntılayan Özel, Ahmet Altan’ın sözlerinin “tahammülü imkansız, hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı paylaşımlar” olduğunu ileri sürdü.

TCK’nın 299. maddesinin referans gösterildiği suç duyurusu, Hasan Cemal’e açılan Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturmasında takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından işleme kondu.

Adalet Bakanlığı’na göre söyleşiler “yazı”

Ahmet Altan hakkında açılan ikinci soruşturma Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül 2015 tarihli suç duyurusu üzerine başlatıldı. Duyuruda, Altan’ın 1 Eylül 2015’te Bugün TV’de Tarık Toros’un ve 2 Eylül’de Samanyolu TV’de Metin Yıkar’ın sorularına verdiği yanıtların Sabah, Zaman ve Diken’deki internet dökümlerine işaret edildi. Söyleşilerin kısmi dökümleri, dilekçede, “Kaleme alınan yazıları içerir internet çıktıları” denilerek sunulurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Gereğinin takdir ve ifası ile yapılan işlem sonucundan ivedi bilgi verilmesi” istendi.

Aynı gün canlı yayına çıkan eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı dahil birçok gazeteciye açılan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmalarıyla birleştirilen dosyada, suç tanımları “Cumhurbaşkanı’na hakaret, hükümete hakaret, kamu görevlilerine hakaret, halkı kin ve düşmanlığına sevk etmek” olarak sıralandı.