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CHA: Ahmet Altan hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan, son dönemde çıktığı TV yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştiriler yöneltiyordu

20 Eylül 2015 15:33

Cihan Haber Ajansı, Taraf gazetesinin eski genel yayın yönetmeni, gazeteci ve yazar Ahmet Altan hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

Cihan'ın haberine göre Ahmet Altan, İpek Koza Holding’e yapılan operasyonun ardından 2 Eylül’de, Samanyolu Haber kanalında bir programa katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştiren Altan, Erdoğan’ın anayasayı çiğnediğini savundu. Altan’ın konuşması, hükümete yakın medyada "Altan canlı yayında Erdoğan’ı tehdit etti" ve "Erdoğan’a küstah tehdit" başlıklarıyla haber yapıldı.

İddiaya göre, Erdoğan’ın avukatlarının şikâyeti üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altan hakkında "Cumhurbaşkanı’na, hükümete, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla soruşturma başlattı.

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