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Kültür-Sanat

Ahmet Abakay: Annem, Ermeni olduğunu 82 yıl boyunca sakladı...

Gazeteci Ahmet Abakay: Bebekliğinden beri Alevi kültürü ile yetişmiş bir kadın, Ermeni olduğunu, 82 yıl boyunca çocuklarından, torunlarından, yaşadığı çevreden saklayabilir mi?

26 Eylül 2013 20:17

 

Hazal Özvarış

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, yeni çıkan kitabı “Hoşana’nın Son Sözü”nde annesi Hoşana'nın 82 yıllık ömrü boyunca Ermeni kökenli olduğunu çocuklarından ve torunlarından sakladığını yazdı.

Büyülüdağ Yayınları tarafından yayımlanan anı kitabının önsözünde gazeteci Abakay konuya dair şu soruları sordu:

"Bebekliğinden beri Alevi kültürü ile yetişmiş bir insan, bir kadın, Ermeni kökenli olduğunu, 82 yıl boyunca ailesinden, çocuklarından, torunlarından, yaşadığı çevreden saklayabilir mi? Bir köy, 82 yıl ve devamında bugün, susar mı?"

Ahmet Abakay, annesi Hoşana'nın Ermeni olduğu sırrını kendisine anlatışını önsözde şu ifadelerle aktardı:

"Nasıl olduysa o gün en küçük oğluna, bana, bu gerçeği geniş şekilde anlattı. Ertesi gün bir kaza sonucu bilincini kaybetti ve ardından öldü. Hoşana’nın bu sırrını, yaşamından bazı kesitleri bu kâğıda dökerken, kendi çocukluğuma, gençlik yıllarıma uzanma gereği duydum."

 

Abdullah Öcalan'dan Aziz Nesin'e anılar…

 

Ahmet Abakay, Ermeni kökenlerinin yanı sıra siyasi anılarından bir kesit de yayımladı. Erzincan Lisesi'nde Hüseyin Cevahir’le, Ankara Üniversitesi'nde Abdullah Öcalan, eşi Kesire Öcalan, halen PKK üst yöneticisi ve kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Haki Karer ile arkadaş olan Abakay, Mehmet Ağar ile de üniversiteden tanışırken, "gerçek politik arkadaşları, yoldaşları" olarak nitelediği Behice Boran, Nihat Sargın, Sadun Aren ve Aziz Nesin gibi isimlere dair anılarına da kitapta yer verdi. 

 

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