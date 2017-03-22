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Kültür-Sanat

Ahmed Arif'in tahrip edilen büstü yerine kondu

PEN: Ahmed Arif'in büstüne yapılan saldırı, hepimize yapılmıştır!

22 Mart 2017 19:19

Diyarbakır'da Sur ilçesini kaplayan tarihi surlardaki, Tek Kapı ile Çift Kapı arasındaki parkta bulunan ve 2 kişinin saldırısı ile tahrip edilen Diyarbakırlı şair ve yazar Ahmed Arif'in büstü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık iki hafta süren onarımın ardından, bugün eski yerine kondu.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu Ahmet Arif'in 2002 Mayıs ayında oğlu Filinta Önal tarafından yaptırılan büstünün onarım aşamasının uzun sürmesi üzerine, 18 Mart'ta bir açıklama yaparak, "Diyarbakır Belediyesi yetkililerinin 'onarıp getireceğiz' demelerine rağmen yerine yerleştirilmedi. Şairimizin 90. Yaşını kutluyor ve Türkiye PEN olarak pes diyoruz artık pes, başka ne diyeceğimizi bilemiyoruz, yetkilileri de, müsterih olsunlar, göreve filan çağırmıyoruz!" ifadesini kullanmıştı.

Ahmed Arif, 2 Haziran 1991 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında yaşamını yitirmişti.

"Onarılıp eski yerine gelmedi"

Diyarbakırlı yazar Şeyhmus Diken’in dikkati çekmesiyle gündeme gelen saldırıyı, Pen Türkiye yönetim kurulu şu açıklamayla kınamıştı:

"Şiirimizin asi kalemi Ahmed Arif’in 90. Yaşını kutluyoruz. Kutlama hazırlıkları,1927 doğumlu büyük şairimizin, 2002 Mayıs ayında Diyarbakır Sur’da yaptırılan büstünün tahrip edilmesiyle başladı. 15 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kültür Edebiyat Festivali’nde bir törenle açılan büstün kaidesinde şairin şu dizeleri yer alıyor: Bir ben bileceğim oysa/ne afat sevdim/bir de ağzı var dili yok/Diyarbekir kalesi. Şairin oğlu heykeltraş Filinta Önal tarafından yapılan büst, surların hemen dışında, tek kapı ile çift kapının arasındaki yeşil alanda bulunuyordu.

"Belediye yetkilileri iki hafta önce büstü alıp giderken, ‘onarıp eski yerine yerleştireceğiz’ demişler. Olayı bize Diyarbakır temsilcimiz Şeyhmus Diken bildirdi. Rivayet odur ki kimin yaptığını kimse bilmiyormuş! Şairimizin 90. Yaşını kutluyor ve Türkiye PEN olarak pes diyoruz artık pes, başka ne diyeceğimizi bilemiyoruz, yetkilileri de, müsterih olsunlar, göreve filan çağırmıyoruz!”

"PEN Türkiye Yönetim Kurulu."

 

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Ahmed ArifDiyarbakırFilinta ÖnalbüstsaldırıPENonarıldıBüyükşehir Belediyesi

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